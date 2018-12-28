النعامة: الموالون يحتجون بسبب قلة الدواء الخاص بالوباء المجهول
احتج الموالون في ولاية النعامة من قلة الدواء الخاص بالوباء المجهول، مطاليين من السلطات المحلية بالدواء الكافي لحماية ثروثهم من الموت.
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احتج الموالون في ولاية النعامة من قلة الدواء الخاص بالوباء المجهول، مطاليين من السلطات المحلية بالدواء الكافي لحماية ثروثهم من الموت.
https://www.youtube.com/watch?v=BxjE-YtXJyo
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