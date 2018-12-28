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النعامة: الموالون يحتجون بسبب قلة الدواء الخاص بالوباء المجهول

أخبار الجزائر
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النعامة: الموالون يحتجون بسبب قلة الدواء الخاص بالوباء المجهول
بقلم وافي مهاجري

احتج الموالون في ولاية النعامة من قلة الدواء الخاص بالوباء المجهول، مطاليين من السلطات المحلية بالدواء الكافي لحماية ثروثهم من الموت.


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