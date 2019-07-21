النعامة.. النهار تعيش الفرحة مع عائلة صاحبة أعلى معدل وطنيا في “الباك” لفئة الاحرار

زارت قناة النهار عائلة قصباوي صارة أسماء ببلدية المشرية المتحصلة على معدل 18.80في شعبة تقني رياضي هندسة الطرائق.

حيث كانت الطالبة قصباوي صارة أسماء قد نجحت السنة الماضية أين كانت تدرس في الثانوية حيث تحصلت على معدل 15.74 وقد تم توجيهها إلى المدرسة العليا للاعلام الآلي بالجزاءر العاصمة لكن توقفت عند الدراسة في الجامعة …. وأصرت على إعادة شهادة البكالوريا أحرار لأن المعدل التي تحصلت عليه لم يلبي حلمها وهي دخول كلية الطب ولكن بارادتها القوية وكذلك مساعدة والديها لها أعادت صارة أسماء شهادة البكالوريا لهذه السنة أحرار إلى أن تحصلت على معدل 18.80 وهو معدل أول في ولاية النعامة من فئة الأحرار وكذلك الأولى وطنيا كذلك وللتذكير أن عائلة قصباوي الوالدين كلهم يعملون الطب حيث أن الأب طبيب مختص في طب الأطفال والام كذلك طبيبة مختصة في طب العيون والاخ كذلك يدرس في كلية الطب وكذلك الاخت طبيبة عامة

وإعادة صارة أسماء لشهادة البكالوريا وهو حلمها الالتحاق بمجال عائلتها وهو دخول مجال الطب .

كما عبرت والدتها الطبيبة المختصة في طب العيون عن تاسفها من السلطات المحلية عن عدم فرحتهم ومساندتها لهذا النجاح إلا قناة النهار التي كان لها الفضل في أن تعيش الفرحة الكبيرة لهذه العائلة اثر نجاح ابنتها صارة أسماء المتحصلة على معدل 18.80 وطنيا.