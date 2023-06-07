قناة النهار النعامة: النهار تقف على ظروف إجتياز ذوي الهمم لإمتحانات البيام بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جوان 2023 - 18:45 شارك غرِّد أرسل 31 0 النعامة: النهار تقف على ظروف إجتياز ذوي الهمم لإمتحانات البيام إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/UF0pU اقرأ أيضا تبسة / دور الدرك الوطني في تسيير الأزمات والأخطار الكبرى ضمن مخطط تنظيم النجدة قناة النهار 19 ماي شوفو حكايتي: قصة عمرها 20 سنة .. أم تفقد إبنها في ضروف غامضة "وليدي راهو عايش و قلب الأم ما "يخيبش قناة النهار 04 جوان صريح جدا: بعد الجفاف.. الأمطار تعيد الأمل للفلاحين الجزائريين قناة النهار 26 ماي محاربة الربط العشوائي لمياه الحنفيات بإستعمال تقنيات حديثة بالنعامة قناة النهار 02 جوان إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه المناطق قناة النهار 23 ماي تلاميذ "البيام" يواصلون الإمتحانات لليوم الثاني على التوالي ..و البداية بالرياضيات قناة النهار 06 جوان طالع هابط: النوي يحمل مسؤولية كل ما يحدث لقطاع الفلاحة للوزير قناة النهار 28 ماي بومرداس: سكنات شيدت على حافة وادي يسر ببلدية عمال تهدد حياة قاطنيها قناة النهار 31 ماي طالع هابط: شاهد المدينة الجديدة لعنابة .. ما عندك ما ترقع .. عمية ودارولها لكحل قناة النهار 25 ماي طالع هابط: النوي ينتفض ضد مسؤولي أدرار بسبب مستشفى صرفت عليه الملايير سامحين فيه كلاه الرمل قناة النهار 04 جوان