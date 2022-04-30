النعامة: انحراف سيارة سياحية يودي بحياة شخص و اصابة مرافقه

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمكمن بن عمار هذا اليوم لأجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 22 على بعد 70 كلم إتجاه ولاية تلمسان. تمثل في إنحراف و انقلاب سيارة سياحية من نوع رونو “كليو”.

الحادث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 35 سنة بعين المكان تم نقله من قبل مصالح الحماية المدنية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى مكمن بن عمار و اصابة مرافه.

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أصيب أربعة أشخاص في حادث انحراف و إنقلاب سيارة سجلته مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 15سا35د على محور الطريق الإجتنابي للطريق السيار شرق -غرب منطقة الكفافسة بلدية الشلف.

الحادث تمثل في انحراف سيارة من نوع hyundai i20 و إنقلابها حيث خلف الحادث إصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 16سنة و 19سنة بإصابات متعددة .

مصالح الحماية المدنية قامت بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى في عين المكان و نقلهم إلى مستشفى أولاد محمد .

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