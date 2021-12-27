النعامة..بداية استرجاع العقار الصناعي الذي لم يستغل من طرف المستثمرين

باشرت السلطات الولائية لولاية النعامة، في عملية استرجاع العقار الصناعي الذي منح بالإمتياز ولم يتم استغلاله من قبل المستثمرين.

وذلك عن طريق تشكيل لجنة ولائية يترأسها والي الولاية.

حيث تم استرجاع مايزيد عن 156 وعاء عقاري غير مستغل من أجل تقديمه لمستحقيه للنهوض بالمشاريع الاستثمارية بالولاية.

هذا وقد اطلق المدير الولائي للصناعة بالنعامة، نداء عبر قناة النهار يطالب فيه كل المستثمرين الحقيقين والجادين عبر كامل التراب الوطني وبالخارج والذين يملكون رأس مال لبعث نشاطاتهم أن يتقدمو إلى مصالحه.

وسوف يجدون كل التسهيلات الإدارية و حتى المرافقة لإنجاح المشاريع.

يذكر ان ولاية النعامة تعد بوابة الصحراء وبها 3 مناطق صناعية فيما يتم الانتهاء من المنطقة الرابعة التي يعول عليها كثيرا بقرية الحرشاية عن طريق تجهيزها.

وتمتاز ولاية النعامة بشبكة نقل تساعد كثيرا المستثمرين من طرقات و خط سكة حديدية ناهيك عن مطار داخلي بالمشرية.

وقربها من ولايات داخلية تتوفر على موانئ كولاية تلمسان ووهران الساحلية لتسهيل عملية التصدير خارج البلاد.