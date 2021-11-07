النعامة..تجسيد الاتفاقية الثلاثية بحضور والي ولاية النعامة

وقف اليوم الأحد، والي النعامة الدراجي بوزيان،على انطلاق عملية تمويل الفلاحين المتعاقدين مع الجزائرية للحوم الحمراء بمادة العلف على مستوى وحدة أغذية الأنعام بالمشرية.

حيث استمع والي الولاية إلى عديد انشغالات و مشاكل الموالين و وعد بالتكفل بها حسب الاولويات.

هذه الإتفاقية الجديدة التي رحب بها موالو ولاية النعامة من شأنها التكفل بمادة العلف للموالين.

والذين امضو على الاتفاقية ومن جهة ثانية تقضي على مشكل المضاربة في أسعار العلف.