النعامة: تحرير رهينتين تعرضا للتعذيب و حجز 23 كلغ من المخدرات

تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية النعامة من تحرير رهينتين تعرضتا للإختطاف. مما كشف خيوط شبكة تتاجر في المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على معلومات وردت لمصالح الامن الوطني بالنعامة. مفادها قيام شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الإتجار غير الشرعي بالمخدرات باختطاف شخصين و الإعتداء عليهما.

واستغلالا للمعلومات وبالتنسيق مع مفرزة الجيش الوطني الشعبي و النيابة المختصة إقليميا. تمكنت مصالح فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية النعامة، من تحديد هوية المختطفين. و مكان تواجد الرهائن أين تم تحريرهم في ظرف وجيز.

كما أسفرت العملية عن تحرير رهينتين و توقيف المختطفين. بالإضافة كذلك إلى حجز كمية من المخدرات مقدرة بـ 23.6 كلغ. ومركبتين سياحيتين و مركبة نفعية. مبلغ مالي مقدر بـ 117 مليون سنتيم. 05 هواتف نقالة، أنبوب معدني كان يستعمل في الإعتداء على الرهينتين.

ليتم تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة العين الصفراء.