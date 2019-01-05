النعامة تستفيد من 30 ألف جرعة لقاح ضد طاعون المواشي

تسلمت اليوم السبت، المصالح البيطرية لولاية النعامة، 30 ألف جرعة لقاح إضافية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التي تصيب الثروة الحيوانية.

وحسبما أفادت به مفتشية البيطرة بالولاية، أنه شرع اليوم، وبعد تسلم الكمية المذكورة زهاء 40 طبيبا بيطريا في حملة التلقيح عبر مختلف المناطق الرعوية ومستثمرات تربية المواشي بالولاية.

كما قامت مديرية المصالح الفلاحية بتحديد أهم المناطق التي ستشملها عملية التلقيح وخصوصا بدوائر مشرية والنعامة وصفيصيفة.

وستستمر العملية عبر كافة المناطق التي ظهرت فيها الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض.