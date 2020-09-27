النعامة: تسليم ثانويتين و3 متوسطات وأقسام توسعة خلال الدخول المدرسي المقبل

قام ايدير مدباب والي ولاية النعامة، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية الى الهياكل التربوية المبرمج استلامها خلال الدخول المدرسي المقبل 2020-2021.

وعاين الوالي مدباب ثانويتين و03 متوسطات وأقسام توسعة عبر بلديات النعامة، المشرية والعين الصفراء والتي تعرف نسب متقدمة في الانجاز.

وأمر والي النعامة الجهات الوصية، بضرورة إتمام أشغال الهياكل التربوية المتبقية في أقرب الآجال الممكنة وتسليم المؤسسات في موعدها المحدد.

وشدد والي ولاية النعامة على ضرورة الانطلاق الفوري في عملية التجهيز من أجل ضمان دخول مدرسي في ظروف جد حسنة.

وتحمل إحدى الثانويات التي سيتم استلامها خلال الدخول المدرسي المقبل في ولاية النعامة، اسم العلامة الجزائري، عبد الحميد ابن باديس.