النعامة: تسليم عقود إمتياز لهؤلاء المستثمرين

تمت اليوم السبت، مراسم التسليم الرمزي لعشر عقود امتياز على سبيل التسوية، ضمن اجراءات رفع العراقيل عن الاستثمار والتي شملت إجمالا 324 مستفيدا بولاية النعامة.

وجاء ذلك، بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني حول “النعامة: آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السُّلالات المحلية”.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تم كذلك تسليم عقد الامتياز لمستثمر خاص، مستفيد عن طريق المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لانشاء مصنع بطاقة تشغيل هامة.

ومن جانب آخر، أشرف كل من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفلاحة والتنمية الريفية، الصناعة والإنتاج الصيدلاني على مراسم الامضاء على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و المجلس للتجديد الاقتصادي الجزائري (CREA).

وتهدف الإتفاقية، إلى التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال النهوض بالفلاحة بالبلاد. سيما من خلال تعزيز المشاريع الزراعية خاصة تلك التي تتسم بالطابع الاستراتيجي. وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار الزراعي واستقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب.