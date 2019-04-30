النعامة.. تسمم أكثر من 50 شخصا بالمشرية بسبب” الميلفاي”

تسمم مساء اليوم، أكثر من 50 شخص، بسبب تناولهم حلويات، بمدينة المشرية في ولاية النعامة.

أين نقلت مصالح الحماية المدنية أكثر من 50 شخصا من مختلف الفئات مصابون بتسمم إلى مستشفى الاخوة شنافة بالمشرية.

ورجحت مصادل النهار ان سبب هذا التسمم هو الحلويات، حيث قامت مصالح التجارة والصحة لولاية النعامة بالإجراءات اللازمة للتأكد من السبب الحقيقي وراء هذه التسممات الجماعية.

الضحايا جلهم من احياء، الحرية، 542 مسكن، حي الوئام، وسط المدينة وحي العيداوي الذين تم تسريحهم من المستشفى بعد تلقيهم العلاج.