النعامة.. تسمم أم وابنها بالغاز 

تعرض شخصان لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء، مع تسجيل عدم وجود قنوات صرف الغازات المحترقة، و انعدام للتهوية بمسكن عائلي بحي 17 أكتوبر ببلدية ودائرة عين الصفراء بولاية النعامة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الصفراء، اليوم على الساعة 12 سا و 21 دقيقة بعد منتصف النهار. لأجل إنقاذ وإسعاف شخصين تعرضا لتسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، مع تسجيل عدم وجود قنوات صرف الغازات المحترقة. وإنعدام التهوية بمسكن عائلي بحي 17 أكتوبر ببلدية ودائرة عين الصفراء.

حيث أسفر هذا الحادث عن تسمم شخصين (02) تتراوح أعمارهم بين 26 سنة و 05 سنوات. الأم فاقدة للوعي و الطفل واعٍ. تم إسعافهم و إجلاؤهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف ببلدية ودائرة عين الصفراء.

