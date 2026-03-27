النعامة.. تسمم إمرأة بالغاز المنبعث من موقد الطهي في المشرية 

تعرضت إمرأة للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي داخل الحمام، ببلدية عين بن الخليل، دائرة المشرية، ولاية النعامة.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 13:15 لإسعاف شخص تعرض للتسمم بالغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي. وهذا داخل الحمام المنزل بشارع غلاب قدور في المشرية.

وخلف الحادث تسمم شابة تبلغ من العمر 20 سنة تم إسعافها في عين المكان ونقلها إلى المستشفى المحلي.