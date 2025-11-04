النعامة.. تسمم 4 أشخاص بالغاز في عين الصفراء  

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بالتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بلدية ودائرة عين الصفراء، ولاية النعامة.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت على الساعة 16:24 إثر حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى حي 17 أكتوبر 320 مسكنًا.

الحادث أسفر عن تسمم 4 أفراد تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و40 سنة، يعانون من صعوبة في التنفس، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.