النعامة.. تسمم 5 أشخاص بالغاز ببلدية المشرية

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية النعامة، اليوم، تدخلها من اجل حادث تسمم بالغاز ببلدية المشرية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 17سا10د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي 150 مسكن عمومي ايجاري بلدية ودائرة المشرية.

وخلف الحادث حسب ذات البيان، تسمم 5 أشخاص لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و81 سنة تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.