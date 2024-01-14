النعامة.. تسمم 5 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز ببلدية عين بن خليل
بقلم ط.خير الدين
سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية النعامة، اليوم الأحد، تدخلها من اجل تسمم 5 أشخاص بالغاز ببلدية عين بن خليل.
وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 19سا59د ، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بلدية عين بن خليل ودائرة المشرية.
وخلف الحادث تسمم 5 اشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات و48 سنة، تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.
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