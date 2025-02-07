النعامة: تسمّم شخصين بالغاز المنبغث من سخان الماء

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالنعامة، اليوم، لأجل إنقاذ وإسعاف امرأتين. تعرضتا للتسمّم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء أثناء الاستحمام.

وأثناء المعاينة من قبل أفراد الحماية المدنية، تم العثور على ثقب في أنانيب صرف الغازات المحترقة. مع تسجيل انعدام للتهوية بمسكن عائلي في حي 380 مسكناً اجتماعياً ببلدية النعامة.

كما وجد أفراد الحماية المدنية أن كاشف الغازات (مستشعر الغاز) بالمنزل بدون بطاريات، وخارج الخدمة.

الحادث أسفر عن تسمم شخصين من جنس أنثى تتراوح أعمارهما بين 14 و50 سنة، واعيتين و تعانيان من ضيق في النتفس. تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما إلى مؤسسة الاستشفائية محمد قادري بعاصمة الولاية.