النعامة.. تفكيك شبكة إجرامية منظمة تقوم بإستيراد والإتجار بالمخدرات

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن النعامة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة.

وتنشط هذه الشبكة الإجرامية، في مجال إستيراد ونقل والإتجار بالمخدرات.

وتمت هذه العملية، بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك بالنعامة، وعلى اثر معلومات مؤكدة مفادها وجود شبكة اجرامية منظمة.

وحسب ذات المعلومات، فإن هذه الشبكة تنشط في مجال استراد ونقل المخدرات من المناطق الغربية الجزائرية، باتجاه الوسط الجزائري.

واستغلالا للمعلومة، تم إعداد خطة محكمة قصد الاطاحة بهذه الشبكة وتفكيكها وتوقيف جميع أطرافها.

ومكنت العملية من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة.

كما تم حجز كمية معتبرة من المخدرات “كيف معالج”، والمقدر وزنها الاجمالي بـ50 كلغ.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يقدر بـ296 مليون سنتيم، من عائدات ترويج هذه السموم.

وكذا حجز مركبتين سياحيتين كانتا تستعملان في هذه العملية.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام نيابة الاختصاص لدى محكمة النعامة.