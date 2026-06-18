النعامة: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 66 ألف قرص مهلوس بالمشرية

تمكنت مصالح الأمن الوطني بولاية النعامة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال نقل وترويج المؤثرات العقلية. مع حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ66 ألف كبسولة من نوع “بريغابالين”. كانت موجهة للترويج بمدينة المشرية.

وجاءت العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث أسفرت التحريات المنجزة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميًا عن تحديد هوية أفراد الشبكة. وتوقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي.

كما مكنت العملية من حجز صفيحة من المخدرات بوزن 98 غراما من الكيف المعالج. بالإضافة كذلك إلى توقيف أربع مركبات كانت تستغل في تنفيذ نشاط الشبكة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المشرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

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