النعامة.. تفكيك عصابة تنشط في مجال استيراد ونقل المخدرات من المناطق الغربية الجزائرية

تمكنت مصالح فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية النعامة، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال استيراد ونقل المخدرات من المناطق الغربية الجزائرية.

وتمت هذه العملية بعد معلومات مؤكدة مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال استيراد ونقل المخدرات من المناطق الغربية الجزائرية. ليتم على إثرها إعداد خطة محكمة قصد الإطاحة بهذه الشبكة وتفكيكها وتوقيف جميع أفرادها.

العملية مكنت من توقيف شخص في العقد الثاني من عمره وحجز كمية معتبرة من المخدرات يقدر وزنها الإجمالي ب 59 كلغ و 500غ من الكيف المعالج.

هذا وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة النعامة.