النعامة: توافد 3 آلاف طفل على مرافق التعليم القرآني خلال شهر رمضان

تعرف قاعات التعليم القرآني، التابعة لمساجد النعامة، إقبالا كبيرا للأطفال لتعلم وحفظ كتاب الله، خلال شهر رمضان، مقارنة مع باقي أشهر السنة.

ووفق ما استفيد لدى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، فإن الاقسام القرآنية، تستقبل أكثر من 3.370 طفلا، تتراوح اعمارهم بين 5 و16 سنة .

حيث يتردد هؤلاء الأطفال يوميا، على الكتاتيب و المدارس القرآية و الزوايا، بمختلف بلديات الولاية.

وقد لجأت نفس المديرية، إلى فتح باب التطوع لحفظة القرآن الكريم، قصد تأطير الأفواج الإضافية لتعليم القرآن الكريم، التي فتحت مع بداية شهر الصيام.

وذلك لضمان إستقبال كافة الأطفال الراغبين في التعلم، علما أن قطاع الشؤون الدينية، يواجه نقصا في تأطير التعليم القرآني.

وبادرت ذات المديرية بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الدينية والثقافية والخيرية، إلى تنظيم مسابقات تنافسية بين تلاميذ المدارس القرآنية.