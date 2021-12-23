النعامة: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة سكاريا التركية و المركز الجامعي صالحي أحمد

وقع مدير المركز الجامعي صالحي أحمد لولاية النعامة “صافي حبيب” بروتوكول تعاون مع جامعة سكاريا التركية، تم من خلاله بحث سبل تطوير مجالات التعاون بين الجامعتين.

وفي هذا السياق تم التوقيع على بروتوكول تعاون أكاديمي وبروتوكول برنامج مولانا للتبادل والتوقيع على اتفاقيتين.

الاتفاقية الاولى،هي اتفاقية عامة تشمل كافة اشكال التعاون، بينما الاتفاقية الثانية خاصة ببرنامج مولانا للتبادل بين الجامعتين.

وعليه سيتم التعاون في مجالات البحث والمواد الأكاديمية والنشر وتبادل المعلومات العلمية الأخرى ، وكذلك تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما حضر حفل التوقيع كل من عميد كلية أصول الدين والمنسق المؤسسي بجامعة SAU مولانا.

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النعامة: تفحم رضيعة في احتراق منزل

اندلع حريق بمنزل فردي إجتماعي بحي قرين رمضان، ببلدية عين بن خليل ولاية النعامة. حيث أتى الحريق على كل ماهو موجود من أثات و أفرشة المنزل.

وفي هذا السياق، أودى الحريق بحياة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر متوفية (متفحمة) في عين المكان.

كما تم نقل الرضيعة المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة الإستشفائية قادري محمد بالنعامة.

حادث انقلاب سيارة يخلف وفاة شخص بمنطقة بوقرن

كما خلف حادث مرور بمنطقة بوقرن التابعة لبلدية البيوض ولاية النعامة وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 26 سنة. وفي هذا السياق وقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 07 بمنطقة بوقرن على بعد 50 كلم إتجاه ولاية سيدي بلعباس. وهذا نتيجة انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع كيا رباعية الدفع 4/4. وتم نقل الضحية من طرف مصالح الحماية المدنية لمصلحة حفظ الجثث للمؤسسة الإستشفائية الإخوة شنافة بالمشرية. كما سجّلت وحدات الدرك الوطني وفاة 36 شخصا وإصابة 144 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة خلال أسبوع في حوادث مرور متفرقة، عبر إقليم اختصاصها. بالمقابل سجلت ذات المصالح في حصيلة أسبوعية لها خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 نوفمبر من السنة الجارية. 88. اما فيما يخص الولايات التي سجل بها أكبر عدد هي بومرداس بسبع حوادث.بينما ولايات المسيلة ، تبسة و سطيف بــ 5 ، و البليدة بــ: 4 ح. ولقي 46 شخصا مصرعهم وأصيب 304 آخرين بجروح مختلفة على إثر وقوع 157 حادث مرور، من 19 إلى 25 أكتوبر. وحسب الحصيلة الأسبوعية لوحدات الدرك الوطني فقد سجلت أثقل حصيلة بكل من البويرة بـ18 حادث، العاصمة بـ9، تيبازة بـ8، وعين الدفلى بـ7 حوادث. كما سجلت وحدات الدرك الوطني، وفاة 55 شخصاً و 164 جريحا في 101 عبر مختلف ولايات الوطن، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 30 نوفمبر من العام الجاري.