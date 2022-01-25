النعامة: توقيف شاب وحجز أزيد من 20 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، متمثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، من توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من الكيف المعالج ومهلوسات.

كما تم ضبط كمية من المخدرات قدرت بأكتر من 4 كلغ. فيما تم توقيف شخصين مع حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ1235. ومبالغ مالية من عائدات هذه المتاجرة غير شرعية.

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تمكنت مصالح الجمارك في تيارت، من ضبط أكثر من 390 قرص مهلوس، مخبأة بمحول السرعه لسيارة، وتوقيف 3 أشخاص من بينهم إمرأة.

وجاءت هذه العمليات، على إثر معلومات واردة إلى مصالحها وفي عملية مشتركه. حيث تمكنت فرقة الجمارك بتيارت بالتنسيق مع فرقة الجمارك بالسوقر من ضبط سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 23 في الشطر المحاذي لبلدية قرطوفه.

وبعد عملية تفتيشية تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت ب398 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

وكانت المهلوسات، مخبأة بإحكام على مستوى محول السرعه للسيارة.

كما تم خلال هذه العملية توقيف 3 أشخاص من بينهم إمرأة وتم تحويلهم على المحاكمه.

غليزان: توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من الأقراص المهلوسة