النعامة: توقيف شخصين وحجز 1710 قرص من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية النعامة ممثلة في فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية مكونة من شخصين كانا يروجان ويبيعان المخدرات في الوسط الحضري بمدينة المشرية.

العملية جاءت في اطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، لاسيما تلك المتعلقة بالإتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط الحضري. حيث تم توقيف المشتبه فيهما وضبط بحوزتهما على 1710 قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين. و 43 قرص من المخدرات الصلبة نوع اكستازي. بالإضافة كذلك إلى حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية من عائدات الترويج قدره 465700.00 دج.

بعد استفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المشرية.

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