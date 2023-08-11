النعامة: توقيف شخصين يُزوّران العملة الوطنية وحجز 40 مليون سنتيم

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية النعامة من توقيف شخص متورط في تزوير العملة الوطنية.

العملية تمت بناءا على معلومات تحصل عليها عناصر المصلحة، مفادها حيازة المشتبه به لمبلغ مالي من العملة الوطنية يشتبه أنه مزوّر. بالتنسيق مع النيابة المحلية تم إستصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه به. أين كانت نتائج عملية التفتيش إيجابية ومكنت من العثور على مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 40 مليون سنتيم. على شكل أوراق نقدية من فئة 2000 دج.

المبلغ المالي المحجوز تم تأكيد أنه مزوّر من طرف بنك الجزائر بالنعامة ، التحريات مع المشتبه به مكنت من توقيف شريكه . أنجز في حق الموقوفان ملف جزائي قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الإختصاص.