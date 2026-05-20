النعامة.. توقيف شخص في حالة تلبس بسرقة كوابل نحاسية في العين الصفراء

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول لأمن دائرة العين الصفراء بأمن ولاية النعامة من توقيف شخص في حالة تلبس بسرقة كوابل كهربائية نحاسية خاصة بأعمدة توزيع شبكة الإنارة العمومية مع إسترجاع كمية من الكوابل محل السرقة.

القضية جاءت على إثر ورود معلومات إلى ذات المصالح مفادها وجود شخص مشتبه فيه بصدد سرقة كوابل نحاسية للإنارة العمومية على مستوى أحد أحياء مدينة العين الصفراء، على الفور تنقلت قوة شرطية إلى عين المكان أين تم توقيفه في حالة تلبس بسرقة الكوابل مع ضبط و إسترجاع 35 متر من الكوابل النحاسية المحل السرقة.

تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العين الصفراء.