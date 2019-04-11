النعامة : توقيف شخص وبحوزته 50غرام من المخدرات 137 قرص مهلوس في المشرية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بدائرة المشرية في النعامة من توقيف شخص وبحوزته 50غرام من المخدرات 137 قرص مهلوس.

وعلى إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج وبيع الأقراص المهلوسة تم إعداد خطة محكمة للإطاحة بهذا الشخص

أين تمكنت ذات العناصر من توقيفه وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزتهم على 08 أقراص مهلوسة من مختلف الأنواع.

بالإضافة إلى ثلاثة أعمدة من المخدرات من نوع الكيف المعالج والتي قدر وزنها بـ 08غ تم توقيف المشتبه فيهم و تحويلهم إلى مقر أمن الدائرة.

ليفتح تحقيق في القضية، حيث تم إستصدار إذن بتفتيش مسكنهفكانت النتائج إيجابية .

أين ضبط بمسكن المشتبه فيه داخل غرفته على قطعة من المخدرات يقدر وزنها بـ 42غ و 129 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

وكذا محلول للشرب من نوع promaz، أين تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حقه وتقديمه أمام العدالة.

بتهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية قصد الترويج وعرضها على الغير بهدف الاستهلاك الشخصي