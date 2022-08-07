النعامة: توقيف شخص يبيع الألعاب النارية على فيسبوك

تمكنت مصالح أمن ولاية النعامة ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية من رصد منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يعرض فيه صاحبه، في العقد الثاني من عمره، بيع الألعاب النارية من مختلف الأنواع.

إستغلالا للمعلومة تم مراقبة المشتبه فيه، ليتم توقيفه بمحله التجاري، تم تفتيش المحل بعد إستصدار إذن من قبل السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث كانت النتائج إيجابية، حيث مكنت العملية من حجز 67 مفرقعة من الألعاب النارية.

تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة النعامة.