النعامة: توقيف شخص يهرب أحجار ومعادن سماوية ثمينة ونيازك

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI لولاية النعامة، من توقيف شخص وبحوزته كمية من الأحجار والمعادن النيزكية.

يأتي هذا في إطار محاربة الاتجار بالأحجار الثمينة، وبناء على معلومات مفادها حيازة شخص يبلغ 57 سنة على معادن نيزكية.

وتم الترصد للمشتبه فيه، أين تم توقيفه بمدينة المشرية، حيث وجد بحوزته مجموعة من الاحجار النيزكية من مختلف الالوان والانواع.

وقدر الوزن الاجمالي للأحجار النيزكية المحجوزة من مختلف الالوان والأنواع بـ 3 كغ و486 غ.

وحسب ذات الجهة الأمنية، فقد تم حجز بحوزة المعني عدسة مكبرة من الحجم الصغير.

وتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه امام نيابة الاختصاص لدى محكمة المشرية.

ويتابع المتهم بتهريب احجار كريمة ومعادن سماوية ثمينة وحيازتها بدون ترخيص من السلطات المخولة قانونا.