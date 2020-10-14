النعامة: توقيف شخص يهرب أحجار ومعادن سماوية ثمينة ونيازك

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
النعامة: توقيف شخص يهرب أحجار ومعادن سماوية ثمينة ونيازك
بقلم نسرين محفوف

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI لولاية النعامة، من توقيف شخص وبحوزته كمية من الأحجار والمعادن النيزكية.

يأتي هذا في إطار محاربة الاتجار بالأحجار الثمينة، وبناء على معلومات مفادها حيازة شخص يبلغ 57 سنة على معادن نيزكية.

وتم الترصد للمشتبه فيه، أين تم توقيفه بمدينة المشرية، حيث وجد بحوزته مجموعة من الاحجار النيزكية من مختلف الالوان والانواع.

وقدر الوزن الاجمالي للأحجار النيزكية المحجوزة من مختلف الالوان والأنواع بـ 3 كغ و486 غ.

وحسب ذات الجهة الأمنية، فقد تم حجز بحوزة المعني عدسة مكبرة من الحجم الصغير.

وتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه امام نيابة الاختصاص لدى محكمة المشرية.

ويتابع المتهم بتهريب احجار كريمة ومعادن سماوية ثمينة وحيازتها بدون ترخيص من السلطات المخولة قانونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=903392

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com