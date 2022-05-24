النعامة: توقيف مروّجي الأقراص المهلوسة وحجز 5580 قرص

تمكنت مصالح الأمن بدائرة مشرية ولاية النعامة من توقيف مروج الأقراص المهلوسة. وحجز 5580 قرصا كان يخبئها داخل منزله.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت ‌في إطار محاربة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها. لاسيما منها في الوسط الحضري. و بناءا على معلومات وردت إلى مصالح الأمن الحضري الرابع التابع لأمن دائرة المشرية بولاية النعامة. مفادها حيازة شخص في العقد الرابع من عمره كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. قام بتخزينها بالمنزل العائلي لشريكيه في العقد الثاني من عمرهما. من أجل ترويجها بالوسط الحضري بمدينة المشرية.

وأضاف البيان، أنه تم إستغلالا للمعلومة إستصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيهما. الذي كانت نتائجه إيجابية. حيث مكنت العملية من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. يقدر عددها الإجمالي بـ 5580 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ. مع توقيف المشتبه فيهما.

كما تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما. و تقديمها أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة المشرية.

طالع أيضا

النعامة: توقيف متورط في جريمة قتل عمدي في ظرف قياسي

تلقت مصالح أمن دائرة العين الصفراء، بولاية النعامة، مكالمة هاتفية من قبل عناصر الحماية المدنية بالوحدة الثانوية، مفادها تلقيهم مكالمة بوجود شخص يشتبه أنه ميت بمسكنه بوسط مدينة العين الصفراء، وفي هذا السياق وحسب بيان لمصالح أمن الولاية، فقد تم على الفور التنقل إلى عين المكان من قبل وحدات الأمن برفقة عناصر تحقيق الشخصية من أجل إجراء المعاينة الميدانية. وأضاف البيان، أنه وبعد الدخول للمسكن، تم العثور على جثة هامدة لشخص من جنس ذكر، وسط بركة من الدماء ببهو المسكن. حيث تم تطويق المكان وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة العين الصفراء الذي أمر بفتح تحقيق معمق في القضية. كما تم تسخير الطبيب المناوب بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بالعين الصفراء لمعاينة الجثة. أين تبين وجود آثار للطعن ببواسطة آلة حادة على مستوى أسفل القلب وأخرى بالجهة اليسرى للبطن. وفي هذا الشأن، تم تحديد هوية صاحب الجثة لشخص في العقد السادس من عمره، معروف لدى ساكنة بلدية العين الصفراء بأنه يتعامل في تصريف العملة الصعبة. بالمقابل و مواصلة للتحقيق واستغلالا لجميع المعلومات، ومن خلال مراقبة أحد الكاميرات المثبتة بأحد المحلات التجارية بالقرب من مسكن الضحية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور