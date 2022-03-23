النعامة : توقيف منتحل شخصية مسؤولين سامين بالدولة

نجحت مصالح الأمن مؤخرا ، في الإطاحة بشخص (د.أ) بعین الصفراء، ولاية النعامة ، انتحل شخصية مسؤولين سامين بالدولة.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصدر أمني، فإن هذا الشخص الذي يمارس نشاطات مشبوهة تندرج في سجل الاحتيال، انتحل صفة شخصيات برئاسة الجمهورية.

هذا وقدمت المصالح القضائية المختصة المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء.

وبعد مثوله أصدر قاضي التحقيق بنفس المحكمة أمرا بالإيداع بحق المعني بتهم “الاحتيال وانتحال الشخصية والحصول على مزايا غير مستحقة” حيث تم ايداعه بالمؤسسة العقابية بعين الصفراء.

للإشارة، كانت مصالح الأمن قد قامت مؤخرا بوضع حد لنشاط عدة شبكات احتيال وانتحال شخصية مسؤولين سامين بالدولة.

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