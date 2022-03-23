النعامة : توقيف منتحل شخصية مسؤولين سامين بالدولة
نجحت مصالح الأمن مؤخرا ، في الإطاحة بشخص (د.أ) بعین الصفراء، ولاية النعامة ، انتحل شخصية مسؤولين سامين بالدولة.
وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصدر أمني، فإن هذا الشخص الذي يمارس نشاطات مشبوهة تندرج في سجل الاحتيال، انتحل صفة شخصيات برئاسة الجمهورية.
هذا وقدمت المصالح القضائية المختصة المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء.
وبعد مثوله أصدر قاضي التحقيق بنفس المحكمة أمرا بالإيداع بحق المعني بتهم “الاحتيال وانتحال الشخصية والحصول على مزايا غير مستحقة” حيث تم ايداعه بالمؤسسة العقابية بعين الصفراء.
للإشارة، كانت مصالح الأمن قد قامت مؤخرا بوضع حد لنشاط عدة شبكات احتيال وانتحال شخصية مسؤولين سامين بالدولة.
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لقي شخصين حتفهما اليوم الجمعة، في حادث مرور تمثل في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة سياحية بولاية النعامة.
وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمشرية مدعومة وحدة قطاع الحماية المدنية بالبيوض. والوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالنعامة على الساعة 7سا 09 د لأجل حادث مرور مميت.
وهذا بالطريق الوطني رقم 06 على بعد 15 كلم من الوحدة إتجاه مدينة البيوض بالمنطقة المسماة واد خبازة.
وثمثل في اصطدام حافلة للنقل لنقل المسافرين تعمل خط (مشرية _سعيدة)على متنها 10 ركاب مع سيارة سياحية.
وسجلت ذات المصالح حصيلة أولية بوفاة ضحيتين من جنس ذكر في عين المكان. بالاضافة الى 9 مصابين من جنس ذكر بأصابات متفاوتة الخطورة.
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تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالنعامة هذا اليوم لأجل حادث مرور غير مميت بالطريق الوطني رقم 06 المزدوج إتجاه مدينة العين الصفراء.
الحادث ثمثل في إصطدام حافلة للنقل الحضري تعمل خط ( بشار _واكدة ) ذات 15 مقعد على متنها 07 ركاب كلهم في حالة جيدة مع سيارة سياحية من نوع بيجو بارتنار.
الحادث خلف ضحية يبلغ من العمر 43 سنة في حالة صدمة و تم إسعافه و نقله من طرف الحماية المدنية للمؤسسة الاستشفائية قادري محمد بالنعامة.
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