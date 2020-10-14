النعامة: توقيف 3 أشخاص يمتهنون السحر والشعوذة

تمكنت عناصر الأمن الحضري الرابع بالمشرية في النعامة من توقيف 3 أشخاص يمتهنون السحر والشعوذة.

يأتي هذا في إطار تفعيل المخطط العملياتي الخاص بردع المجرمين ومحاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها.

وتم التوقيف على إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص في العقد السادس باستغلال مسكنه العائلي المتواجد بمدينة المشرية لممارسة السحر.

واستغلالا للمعلومة، تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه المتواجد بمدينة المشرية والذي كانت نتائجه إيجابية.

وتم توقيف صاحب المسكن برفقته شخصين آخرين، أحدهما في العقد الثالث من العمر والآخر في العقد السادس.

كما تم حجز مجموعة كبيرة من الأغراض والطلاسم التي تستعمل في السحر والشعوذة، جداول وطلاسم، أعشبة وأبخرة.

بالإضافة الى رؤوس الزواحف تستعمل في السحر، ومبلغ مالي يقدر بـ 64 ألف دينار من عائدات ممارسة طقوس السحر.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام نيابة الاختصاص لدى محكمة المشرية.

وتتعلق التهم بممارسة طقوس الشعوذة والعرافة وحيازة مواد صيدلانية بدون رخصة لغرض عرضها على الغير من أجل الاستهلاك الشخصي.