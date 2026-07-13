النعامة.. توقيف 3 أميار لهذا السبب

قررت مصالح ولاية النعامة، اليوم الاثنين، توقيف ثلاثة رؤساء المجلس الشعبي البلدي بشكل مؤقت.

وحسب بيان للمصالح ذاتها القرار جاء وذلك على إثر المتابعة القضائية الجارية ضد المعنيين. وإلى غاية صدور حكم نهائي عن الجهة القضائية المختصة.

وهذا طبقًا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 والمتعلق بالبلدية، كما تم تكليف الأمين العام للولاية بتسيير شؤونها.

وأضاف البيان أن قرار التوقيف المؤقت صدر في حق كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية المشرية بالنيابة.

وأيضا رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الصفراء، بالإضافة إلى نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وعضو بذات المجلس.

كما صدر قرار التوقيف المؤقت في حق رئيس المجلس الشعبي لبلدية جنين بورزق.