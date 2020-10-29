النعامة: توقيف 4 أشخاص وحجز 852 قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات وقمع الإجرام بأمن ولاية النعامة تفكيك جماعة إجرامية منظمة مختصة في بيع وترويج المخدرات.

وجاءت العملية في إطار مكافحة جرائم الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بولاية النعامة.

وتمكنت ذات المصالح، من حجز كمية معتبر من المؤثرات العقلية تقدر بـ 852 قرص مهلوس من نوع rivotril تركيز 2 ملغ.

بالإضافة إلى 37 كبسولة من نوع pregabaline ذات التركيز 300 ملغ أجنبية الصنع و 07 قطع من الكيف المعالج.

كما حجزت مبلغ مالي يقدر بأكثر من 17000 دينار من عائدات البيع مع توقيف أربعة اشخاص.

وبعد إستفاء الإجراءات اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة النعامة.