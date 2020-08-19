النعامة: توقيف 5 نساء وقاصر وحجز 6205 قارورة خمر

تمكنت عناصر مصالح أمن دائرة المشرية من إنجاز قضيتين نوعيتين أسفرتا على حجز 5526 وحدة كحولية في القضية الأولى، و679 وحدة كحولية أخرى في القضية الثانية.

وجاءت هذه العملية، في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، حيث تم توقيف 5 نساء وقاصر في كلى القضيتين متورطين في ذات القضيتين.

بالإضافة إلى حجز 4 كلاب حربية مدربة حاولت الإعتداء على قوات عناصر الأمن أثناء أداء مهامهم، وحجز منظار حربي كان يستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

وقامت ذات المصالح بإنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة المشرية، عن تهمة حيازة مشروبات كحولية قصد المضاربة الغير مشروعة ، وإنعدام السجل التجاري، وإنعدام الفوترة.

وكذا تحريض كلب شرس للتهجم على عناصر القوة العمومية وعرقلة مهامهم والعصيان.