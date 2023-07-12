النعامة: توقيف 7 أشخاص زرعوا الرعب في أوساط السكان بإستعمال أسلحة بيضاء

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية النعامة ، بحر هذا الأسبوع من تفكيك نشاط مجموعة إجرامية تتكون من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة. كانت تمتهن السرقة والإعتداء على أملاك الغير، خلفت الرعب واللاأمن في وسط الساكنة.

العملية جاءت بناءا على شكوى مقدمة من طرف مواطنين مفادها تعرض محلاتهم للإعتداء والإقتحام والسرقة من قبل مجموعة من الشباب بإستعمال أسلحة بيضاء وألعاب محضورة من مختلف الأصناف والأنواع.

التحريات التي باشرتها ضبطية ذات المصالح، والتي تمت تحت إشراف النيابة القضائية المختصة إقليمي، مكنت من تحديد هوية 7 أشخاص مشتبه فيهم وتوقيفهم. منهم مسبوقبن قضائيا ، ينحدرون من ولاية النعامة.

كما أسفرت العملية عن ضبط أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأصناف، مركبة ودراجة نارية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة النعامة ، بتاريخ 10 جويلية 2023، عن قضية ترأس عصابة أحياء لغرض الإعتداء والسرقة بالعنف بإستعمال أسلحة بيضاء ومفرقعات والتحطيم العمدي لملك الغير، وزرع الرعب في أوساط السكان وخلق جو إنعدام الأمن.