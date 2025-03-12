النعامة.. توقيف 7 أشخاص وضبط أزيد من 1.5 قنطار من الكيف قادمة من المغرب

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية النعامة من توقيف 7 أشخاص ينشطون ضمن جماعة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مع ضبط أزيد من 1.5 قنطار من الكيف المعالج، مصدره المغرب.

وجاءت العملية استغلالاً لمعلومات حول مخطط إجرامي لنقل شحنة معتبرة من المخدرات بإقليم ولاية النعامة.

وأسفرت تحريات فوج التحري المدعم بعناصر فرقة البحث والتدخل عن توقيف شخصين من أفراد الشبكة، كانا على متن مركبتين، مع ضبط 151 كيلوغراماً من الكيف المعالج.

الكمية تم إخفاؤها في مخبأ سري استُحدث تحت المقاعد الخلفية لإحدى المركبتين.

كما مكّنت التحريات المعمقة، تحت إشراف النيابة المختصة، من توقيف 5 أشخاص آخرين من أفراد هذه الشبكة على مستوى مدن وهران، مغنية وعين الصفراء. إلى جانب استرجاع 5 مركبات أخرى.

وحجزت المصالح ذاتها واسترجعت قرابة 1 مليار و500 مليون سنتيم من العائدات الإجـ ـرامية، وأوراق نقدية من العملة الوطنية، ولوحات ترقيم سيارات مزورة.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء، عن قضية: تهريب ونقل وشحن وتخزين والاتجار بالمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجــرامية منظمة باستعمال وسيلة نقل. التزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال.