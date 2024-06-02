النعامة.. توقيف 8 أشخاص وحجز 53 كغ كيف معالج

قامت فرقة الشرطة القضائية بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بتفكيك مجموعة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات وحجز 53 كغ من الكيف المعالج وتوقيف 8 أشخاص.

وتعود القضية إلى معلومات وردت مصالح الجمارك مؤخرا مفادها نشاط مشبوه لمجموعة إجرامية متكونة من عدة إشخاص تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات.

وبالإستغلال الجيد لهذه المعلومات والتنسيق العملياتي الممتاز بين أفراد الجمارك والشرطة ، مكن من توقيف 8 أشخاص من أعضاء المجموعة و حجز 53 كلغ من مادة الكيف المعالج.

بالإضافة الى إسترجاع أربعة مركبات ، 10 هواتف نقالة ،ما يقارب من 22 مليون سنتيم من العملة الوطنية ، ألة قطع الحديد ، منظار ميدان يستعمل من طرف المجرمين لإستكشاف الطريق.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العين الصفراء عن جناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، جناية التخزين والنقل والسمسرة قصد الإتجار بالمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة بإستعمال وسيلة نقل.

وجناية تهريب بضاعة أجنبية محضورة على درجة من الخطورة تهدد الأمن و الصحة العموميين و الاقتصاد الوطني.

والتهريب بإستعمال بضاعة تخفي الغش بإستعمال وسيلة نقل، ووضع للسير مركبة ذات محرك تحمل بيانات لا تتطابق مع المركبة عن طريق إحداث تغيير في هيكلها وجنحة تبييض الأموال .