النعامة.. توقيف شخصين وحجز 4100 كبسولة بريغابالين

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بـتيوت من وضع حد لعصابة خطيرة تمتهن ترويج المؤثرات العقلية.

القضية جاءت على إثر معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيوت، مفادها وجود شخصين يجوزان على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بصدد ترويجها وبيعها بالإقليم.

استغلالا للمعلومة تم تنفيذ خطة محكمة للإطاحة بهما، ما أسفر عن حجز كمية من الأقراص المهلوسة نوع “بريغابالين 300 ملغ”، تقدر بـ 4100 قرص مهلوس، وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و40 سنة، فيما لا يزال شخص آخر في حالة فرار.

كما أفضت العملية إلى حجز المركبة المستعملة في النقل، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 31000 دج، و4 هواتف نقالة.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيقدَّم الموقوفون أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.