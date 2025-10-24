النعامة.. توقيف 9 أشخاص وحجز 555 كلغ من الكيف المعالج وأزيد من 1 كلغ كوكايين

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقصدير في النعامة من حجز كمية معتبرة من من الكيف المعالح والكوكايين.

وحسب بيان المصالح ذاتها العملية مكنت من توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24و60 سنة، من بينهم شخص مبحوث عنه دوليا وشخص أخر في حالة فرار.

كما تم حجز 555 كلغ كيف معالج ، و 1.117 كلغ من بالإضافة إلى مسحوق أبيض اللون يقدر وزنه 532.5 غ.

وأيضا مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 259 مليون سنتيم، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 50 أورو. وكذا 3 آلات لعد النقود، ثلاثة موازين إلكترونية صغيرة الحجم، تستعمل في وزن المخدرات. إضافة إلى 20 هاتف نقال ذكي، 4 سيارات نفعية وشاحنة بمقطورة .

وبعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.