النعامة..”جميلة” قصة عنوانها تحدي المرض وإصرار على النجاح

بعد ساعات من اعلان نتائج البكالوريا ، زارت قناة النهار بيت الطالبة شعالة جميلة لتشاركها فرحتها هنا بمنزلها العائلي بمنطقة سيدي ابراهيم،اقصى منطقة ظل بولاية النعامة

هنا بمنزل جميلة وبلعثمة لسانها وصعوبة النطق بسبب تأثير المرض عليها، امتزجت فرحة النجاح بالبكالوريا بأوجاع وآهات مرضها النادر ، فجميلة مرت بسنوات عصيبة بسبب مرضها الذي أطرحها الفراش وأنهك قواها.

فجميلة مصابة بمرض التليف الكبدي (الكارولي)، الذي يعد مرض نادر يخلق نوبات التي تدخل صاحبها لحد الغيبوبة.

فرحة النجاح بالبكالوريا اعطت جرعة امل لجميلة قصد تلقي العلاج ومواصلة مشوارها الدراسي بالجامعة.

وهاهي اليوم ايضا السلطات (رئيس دائرة مغرار , مدير التربية,رئيس بلدية مغرار,مدير التجهيزات العمومية) يقومون بإلتفاتة تشجيع وبتكريم التلميذة ” شعالة جميلة ” الحائزة على شهادة البكالوريا دورة 2022.