النعامة.. حجز أزيد من قنطار كيف مصدره المغرب

تمكّنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SRLTIS) تلمسان، بحر هذا الأسبوع، من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة، مع ضبط 01 قنطار و27 كيلوغرامًا من الكيف المعالج مصدره المغرب.

وحسب بيان لذات المصالح، جاءت هذه العملية المنفذة بمدينة عين الصفراء ولاية النعامة، على إثر تحريات ميدانية دقيقة. مكّنت محققي المصلحة الجهوية من شل النشاط الإجرامي لهذه الشبكة المنظمة. وإحباط محاولة تمرير شحنة من المخدرات قادمة من المغرب، نحو الولايات الوسطى للوطن.

كما سمحت التحريات المعمّقة التي جرت تحت إشراف النيابة المختصة، بتوقيف أحد عناصر هذه الشبكة الإجرامية. وضبط هذه الشحنة من السموم، وذلك على مستوى أحد أحياء مدينة عين الصفراء.

هذا وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء.