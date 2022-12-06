النعامة: حجز أزيد من قنطار ونصف مخدرات وتوقيف 7 أشخاص

في إطار محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لاسيما تلك المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات. تمكنت عناصر مصالح فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة العين الصفراء أمن ولاية النعامة. من وضع حد لشبكة إجرامية دولية منظمة تنشط في مجال نقل واستيراد وشحن وتخزين المخدرات. بطريقة غير مشروعة.

ومكنت العملية من توقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 60 سنة. حجز كمية معتبرة من المخدرات و المقدر وزنها الإجمالي ب: 153 كلغ و 41 غ من الكيف المعالج. مبلغ مالي ما يفوق 300 مليون سنتيم من عائدات بيع هذه السموم.

كما تم حجز شاحنة ذات وثائق مزورة ومركبتين سياحيتين بالإضافة إلى مركبة نفعية كانت تستعمل في عملية النقل. بالإضافة إلى حجز معدات خاصة بتلحيم وطلاء المركبات التي تستغل في إحداث تعديلات على المركبات واستحداث أماكن لتخبئة المخدرات.

تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة العين الصفراء.