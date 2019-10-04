النعامة : حجز أزيد من 1510 قارورة خمر بالمشرية

تمكنت عناصر الامن بالمشرية في النعامة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع والاحجام.

وحسب ذات المصالح فإن العملية تمت إثر توقيف مركبة نفعية وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها 1512قارورة خمر، من نوع جعة.

وفي ذات السياق عالجت ذات المصلحة قضية ثانية والمتمثلة في حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية قصد الإستهلاك الشخصي.

حيث أوقفت شخص في العقد الثالث من عمره والذي ضبط حوزته على كمية من المؤثرات العقلية البالغ عددها بـ 88 قرص مهلوس.

تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم تقديمهم أمام العدالة.