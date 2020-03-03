النعامة: حجز أزيد من 880 وحدة من المشروبات الكحولية بالمشرية

تمكنت عناصر مصالح الأمن بدائرة المشرية من حجز 883 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع والأحجام.

العملبة تمت إثر معلومات مفادها قيام شخص في العقد الثالث من عمره بنقل المشروبات الكحولية على متن شاحنة محملة بالتبن .

أين اسفرت التحريات من توقيف المشتبه فيه بالمدخل الشمالي لمدينة المشرية وهو يقود شاحنه من نوع تويوتا.

وعقب تفتيش الشاحة تم ضبط الكمية المذكورة من المشروبات الكحولية مخبأة داخل التبن المحمل بالمركبة.

والمتمثلة في 883 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع، منها 43 وحدة مستوردة و840 وحدة من إنتاج محلي.

تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة عن تهمة حيازة ونقل مشروبات كحولية بدون رخصة قصد المتاجرة.