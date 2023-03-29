النعامة.. حجز شاة غير صالحة للإستهلاك بنقطة لبيع اللحوم بالعين الصفراء

قام الهيكل البلدي لحفظ الصحة التابع لبلدية العين الصفراء، بالتنسيق مع مختلف المصالح الامنية لدائرة العين الصفراء والتجارة والطبيب البيطري بمراقبة نقطة بيع اللحوم الحمراء على مستوى بلدية العين الصفراء.

ليتم العثور على لحم غنم “شاة كاملة ” غير صالحة للاستهلاك، ليتم على الفور حسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للهيكل البلدي، لحفظ الصحة والنظافة العمومية لبلدية العين الصفراء،

بحجز اللحوم واتلافها مع الغلق الفوري لهذه النقطة المخصصة لبيع اللحوم لعدم احترام شروط النظافة الصحية.

وعليه المكتب ناشد الهيكل البلدي لحفظ الصحة التابع لبلدية العين الصفراء كافة المواطنين عبر الاقليم المحلي بالتبليغ عن اي مخالفات، او تجاوزات تمس صحة المستهلك عن طريق التواصل بالهيكل البلدي او التجار وكذا مختلف المصالح الأمنية.