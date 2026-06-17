النعامة.. حجز قرابة 40 قنطارًا من الشمة المقلدة وتوقيف شخصين بالمشرية

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بأمن دائرة المشرية التابعة لأمن ولاية النعامة من حجز كمية معتبرة من مادة تبغ الترشق (الشمة) المقلدة، قدرت بحوالي 40 قنطارًا، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما في القضية.

وجاءت العملية إثر معلومات وردت إلى المصالح الأمنية حول قيام شخصين بإدخال شحنة من الشمة المقلدة إلى أحد المستودعات بمدينة المشرية.

وبعد تكثيف التحريات والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تم تحديد مكان تواجد الشحنة وتوقيف المشتبه فيهما.

وأسفرت عملية تفتيش شاحنة تبريد كانت تستعمل في نقل وإخفاء البضاعة عن العثور على 124950 كيسًا من مادة الشمة المقلدة من مختلف الأنواع، كانت مخبأة بإحكام وسط الصناديق.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المشرية، فيما تواصل المصالح الأمنية جهودها لمكافحة مختلف أشكال الغش والتقليد حفاظًا على صحة المستهلك والاقتصاد الوطني.