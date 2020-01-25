النعامة: حجز قرابة 8 أطنان من الكيف ومعالجة 155 قضية خلال سنة 2019

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالنعامة من حجز ازيد من7 أطنان و725 كلغ من الكيف المعالج خلال سنة 2019.

وأوضحت ذات الهيئة فقد تم معالجة 17 قضية تتعلق بتهريب ونقل والإتجار بالمخدرات اين تم توقيف لـ 20 شخص وتفكيك 5 شبكات.

اما فيما يخص سرقة المواشي فقد إسترجعت مصالح الدرك الوطني 467 رأس من الأغنام و13 رأس من البقر تورط فيها 8 اشخاص.

وفي ذات السياق عالج درك ولاية النعامة 142 قضية منها 9 جنايات و117 جنحة وكذا 16 مخالفة تورط فيها حوالي 155 شخصا.

وخلال نفس السنة تم ضبط حوالي مليون كيس شمة وأزيد من 21 ألف قارورة خمر في 10 قضايا مع توقيف11 شخصا.