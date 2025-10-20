النعامة.. حجز 6 كلغ من الكيف وتوقيف 7 أشخاص

تمكنت فرق الجمارك بكل من النعامة، عين الصفراء و صفيصيفة في عملية ميدانية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي ( ن ع 2)، من حجز 06 كلغ من الكيف المعالج مع توقيف 07 أشخاص.

كما أوضحت مصالح الجمارك، أن العملية مكنت من حجز 06 كلغ من الكيف المعالج. و 03 سيارات سياحية. مع توقيف 07 أشخاص و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

في حين، أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود المشتركة. الرامية إلى مكافحة تهريب المخدرات و المؤثرات العقلية.

