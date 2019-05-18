النعامة.. حريق يتلف هكتارين من الأشجار والأحراش في عين الصفراء

تسبب حريق شب اليوم السبت ببلدية عين الصفراء بالنعامة في إتلاف نحو هكتارين من الأشجار الغابية والأحراش.

واندلع هذا الحريق بالشريط الأخضر لمنطقة التوسع السياحي “سيدي بوجمعة” بمنطقة المكثر المحاذية لفندق سياحي وحي “الرمال” ببلدية عين الصفراء.

حيث أتى على زهاء نصف هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي والعريش والعرعار وكذا على مساحة من النباتات السهبية والحشائش والأغصان اليابسة.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية ومصالح البلدية لإخماد النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى وحماية بعض المساكن وبساتين فلاحية مجاورة.

وقد تطلبت عملية الإخماد التي دامت أكثر من ثلاث ساعات تدخل 15عونا من الحماية المدنية وطاقم من ذات المصالح مجهز بشاحنة إطفاء وعتاد تدخل وكذا جرافة لفتح المسالك.

وقد فتحت مصالح أمن الدائرة تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.